Увеличить финансирование программы «Свои корма» попросил казахстанский депутат

Депутат партии AMANAT Еркебулан Мамбетов направил запрос заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину, в котором обозначил необходимость дальнейшего развития и расширения программы «Свои корма», а также увеличения ее финансового обеспечения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Еркебулана Мамбетова, реализация Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы предполагает существенный рост поголовья скота, увеличение производства мяса и расширение экспортного потенциала страны. Однако достижение этих показателей напрямую зависит от устойчивой кормовой базы, которая требует системной государственной поддержки.

В запросе депутат подчеркнул, что действующая программа «Свои корма» уже показала высокую востребованность среди аграриев и фактически исчерпала выделенный ресурс.

— С 2023 года АО «КазАгрофинанс» реализует программу «Свои корма», целью которой является обеспечение стабильного доступа к качественным кормовым ресурсам. Объем финансирования Программы составил 20 млрд тенге. Данная Программа направлена на обновление и обеспечение кормозаготовительных предприятий современной сельскохозяйственной техникой. Бюджетные средства были полностью освоены до установленного срока, профинансировано 1 559 СХТП на сумму 20,1 млрд тенге в количестве 3 506 единиц техники. Рост производства продукции животноводства требует выделения дополнительных средств для развития кормопроизводства, — отметил он.

Депутат отмечает, что дальнейшее развитие животноводческой отрасли невозможно без расширения финансирования кормопроизводства. Это, по его мнению, позволит повысить продуктивность сельхозживотных, увеличить объемы производства и ускорить обновление технического парка в агросекторе, а также создать дополнительные рабочие места в сельской местности.

Отдельно в обращении поднимается вопрос действующих ограничений по финансированию техники иностранного производства. В рамках действующего законодательства меры господдержки ориентированы на отечественных производителей, однако не вся необходимая кормозаготовительная техника производится в Казахстане.

В этой связи Еркебулан Мамбетов просит рассмотреть возможность расширения условий программы и допуска финансирования импортной техники на льготных условиях, учитывая потребности аграриев и реальные возможности внутреннего рынка.

