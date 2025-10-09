Увеличены лимиты на жилье по программе «7-20-25»: до 30 млн тенге в крупных городах РК

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, изменения и дополнения вводятся постановлением правления Национального банка №59 от 26 сентября 2025 года, которое предусматривает:

- увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья с 25 млн тенге до 30 млн тенге для городов Астана, Алматы и их пригородных зон, а также городов Актау, Атырау, Шымкент;

- с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганда;

- с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов;

- заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика (-ов), но и гаранта для подтверждения платежеспособности.

В соответствии с постановлением, при рассмотрении кредитной заявки важным условием является непрерывность дохода заемщика.

Данные нормы вводятся в целях расширения доступности жилья, повышения гибкости и доступности ипотечных жилищных займов.

Параметры ипотечных жилищных займов и требования Программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными.

Программа «7-20-25» была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

По состоянию на 2 октября 2025 года в рамках программы выдано 81 886 льготных займа на сумму 1 149,7 млрд тенге.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе НБК.

Изменения и дополнение вступают в силу со дня принятия постановления.

Ранее мы сообщали о том, что жителям Астаны помогут с первоначальным взносом по ипотеке за счет жилищных сертификатов.