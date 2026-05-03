    Увеличен объем сброса воды из Ириклинского водохранилища в реку Жайык

    В Оренбургской области РФ из Ириклинского водохранилища в реку Жайык сбрасывается 60 кубометров воды в секунду, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Ғайсағали Сейтақ

    До вчерашнего дня объем сброса составлял 15 кубометров в секунду.

    Как сообщил исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов, уровень наполненности Ириклинского водохранилища превысил 90%.

    По его словам, в связи с этим часть поступающей воды сбрасывается вниз, однако это не окажет существенного влияния на уровень реки Жайык.

    — По данным на 30 апреля текущего года уровень воды в реке Жайык в районе города Уральск составил 287 сантиметров. В селе Январцево Байтерекского района показатель снизился до 342 сантиметров. Расход воды на гидропосту здесь составил 471 кубометр в секунду, — отметил Р. Хусаинов.

    Отметим, что в ЗКО построят два новых водохранилища.

    Ранее сообщалось, что течение реки Жайык в регионе замедлилось.

    Данагуль Карбаева
    Автор