Увеличен объем сброса воды из Ириклинского водохранилища в реку Жайык

В Оренбургской области РФ из Ириклинского водохранилища в реку Жайык сбрасывается 60 кубометров воды в секунду, передает корреспондент агентства Kazinform.

До вчерашнего дня объем сброса составлял 15 кубометров в секунду.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов, уровень наполненности Ириклинского водохранилища превысил 90%.

По его словам, в связи с этим часть поступающей воды сбрасывается вниз, однако это не окажет существенного влияния на уровень реки Жайык.

— По данным на 30 апреля текущего года уровень воды в реке Жайык в районе города Уральск составил 287 сантиметров. В селе Январцево Байтерекского района показатель снизился до 342 сантиметров. Расход воды на гидропосту здесь составил 471 кубометр в секунду, — отметил Р. Хусаинов.

