В ЗКО замедлилось течение реки Жайык

Как сообщил директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов, на трансграничной реке уровень воды за сутки снизился в российском Оренбурге на 7 см (425 см), в районе Елек — на 2 см (493 см).

По его словам, на гидропосту в селе Жарсуат Бурлинского района уровень воды за последние сутки не изменился (494 см).

— Уровень воды в реке Жайык составил: в Январцево Байтерекского района — 436 см (+2, опасный уровень — 1000 см), в Уральске — 358 см (+4, 850 см), в Кушуме — 371 см (-1), в селе Мерген Акжайыкского района — 554 см (+3), в Тайпаке — 326 см (+6). В других реках уровень воды снизился. Из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области по-прежнему сбрасывается 15 кубометров воды в секунду, — отметил Т. Шапанов.

