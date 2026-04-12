РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:39, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    В ЗКО замедлилось течение реки Жайык

    В Западно-Казахстанской области за последние сутки наблюдается незначительное повышение уровня воды в реке Жайык, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    река Жайык в Оренбурге
    Фото: Рахим Койлыбаев

    Как сообщил директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов, на трансграничной реке уровень воды за сутки снизился в российском Оренбурге на 7 см (425 см), в районе Елек — на 2 см (493 см).

    По его словам, на гидропосту в селе Жарсуат Бурлинского района уровень воды за последние сутки не изменился (494 см).

    — Уровень воды в реке Жайык составил: в Январцево Байтерекского района — 436 см (+2, опасный уровень — 1000 см), в Уральске — 358 см (+4, 850 см), в Кушуме — 371 см (-1), в селе Мерген Акжайыкского района — 554 см (+3), в Тайпаке — 326 см (+6). В других реках уровень воды снизился. Из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области по-прежнему сбрасывается 15 кубометров воды в секунду, — отметил Т. Шапанов.

    Напомним, ранее сообщалось, что объем сброса воды из Ириклинского водохранилища в реку Жайык был сокращен до 15 кубометров в секунду.

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Вода Река Жайык Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают