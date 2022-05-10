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Утверждены правила градостроительного планирования Нур-Султана
10 Мая 2022 11:23

Утверждены правила градостроительного планирования Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. НУР-СУЛТАН – Столичный маслихат принял решение утвердить Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ опубликован на сайте открытых НПА. Публичное обсуждение документа продлится до 18 мая.

Как говорится в документе, при формировании архитектурного облика и градостроительного планирования города Нур-Султан необходимо проводить общественные обсуждения открыто и публично, учитывать мнение общественных слушателей в рамках статьи 13 Закона, соблюдать нормативно-технические требования, генеральный план города, создать комфортную среду в соответствии с социально-экономической стратегией «Нур-Султан – комфортный город» и осуществлять проектирование общественных пространств, реконструкции улиц и дворов с учетом мнения горожан.

Кроме того, согласно документу, необходимо компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности.

Также указаны требования по комплексной безопасности территории и ее защиты от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлять развитие города Нур-Султан по принципу полицентричности, комплексной и компактной застройки, обеспечивать градостроительными и архитектурными методами нормативную и естественную проветриваемость территории города, инсоляцию и защищенность от шума окружающей среды.



Автор:
Корреспондент

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