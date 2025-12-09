РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:09, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Утверждены объемы трансфертов между уровнями бюджета на 2026–2028 годы

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    закон
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, 26 ноября депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками Сената в закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», а также в закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским, областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы.

    Теги:
    Бюджет Акорда Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают