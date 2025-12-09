18:09, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Утверждены объемы трансфертов между уровнями бюджета на 2026–2028 годы
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, 26 ноября депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками Сената в закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», а также в закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским, областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы.