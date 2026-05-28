Новые правила эксплуатации строительных объектов утверждены в Казахстане

В Казахстане утверждены новые требования к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию строительных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра промышленности и строительства от 22 мая 2026 года.

Согласно документу, договор на эксплуатацию строительного объекта может заключаться только с ИП или юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим деятельность по ОКЭД 68.32 — «Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе».

Кроме того, установлено обязательное наличие в штате либо на основании гражданско-правового договора не менее одного специалиста, соответствующего профессиональным стандартам и имеющего подтвержденную квалификацию.

Также организации должны располагать необходимой материально-технической базой для эксплуатации объектов. В нее входят офисные помещения для взаимодействия с собственниками и заинтересованными лицами, а также оборудование и инструменты либо договоры на выполнение соответствующих работ.

Документ вступает в силу с 1 июля.

Ранее в Министерстве промышленности и строительства сообщили, что В строительстве необходимо обеспечить сквозной цифровой процесс от планирования территории до эксплуатации объекта.