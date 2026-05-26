Переход к цифровому проектированию осуществляется в строительстве — МПС РК

В строительстве необходимо обеспечить сквозной цифровой процесс от планирования территории до эксплуатации объекта. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В строительстве задача уже не просто перевести отдельные услуги в электронный формат, а обеспечить сквозной цифровой процесс от планирования территории до эксплуатации объекта. На разных этапах используются несвязанные системы, что приводит к повторным проверкам и корректировкам. Поэтому сейчас мы идем к тому, чтобы информация последовательно переходила от одного этапа к другому, без повторного ввода и потери данных. Работа строится по трем направлениям. Первое — это переход к цифровому проектированию. Второе — это применение цифровых моделей для раннего выявления рисков. Третье — внедрение инструментов мониторинга строительства и эксплуатации, — сказала Ж. Дубирова.

По ее словам, задача заключается не в том, чтобы внедрить больше технологий, а в том, чтобы сократить количество исправлений на поздних этапах и принимать решения на основе актуальных данных.

Чтобы такой подход работал, сначала нужна единая база и территория. Поэтому один из основных инструментов сегодня — это государственный строительный кадастр. Сейчас в системе уже собраны генеральные планы, проекты детальной планировки, данные по инженерии и коммунальной инфраструктуре. Это позволяет всем участникам процесса использовать единые данные, снижается количество решений, принимаемых на основе разных версий документов.

Как отметила вице-министр, когда данные собираются в единой системе, появляется возможность использовать их для анализа. Одно из таких направлений — применение инструментов компьютерного зрения для обработки пространственных данных. Речь идет о том, чтобы быстрее выявлять расхождения между фактическим использованием территории и утвержденной градостроительной документацией. Для этого используются цифровые карты, снимки, инструменты автоматического анализа. По предварительным оценкам, время проверки сокращается с нескольких дней до нескольких часов.

По словам Ж.Дубировой, следующим шагом автоматизации будет проверка самих проектов и документов. В настоящее время значительная часть такой работы все еще требует ручной сверки большого количества материалов. По оценкам, автоматизация позволит сократить время проверки одного проекта от 16 до 8 часов, а также уменьшить объем рутинной работы. При этом, окончательное решение остается за экспертом.

На следующем этапе произойдет изменение самого подхода к проектированию. Если раньше основным результатом были отдельные чертежи и документы, то сейчас идет постепенный переход к цифровой модели объекта. Это позволяет еще до начала строительства проверить проектные решения, заранее увидеть возможные ошибки и сократить количество изменений уже на этапе реализации.

Параллельно ведется работа по переводу строительных норм в машиночитаемый формат и созданию среды для цифровой проверки проектов. Цифровая модель применяется на всех этапах реализации проекта.