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Утвержден новый состав Правительства Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Января 2021, 17:41
Утвержден новый состав Правительства Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ «О составе Правительства Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О составе Правительства Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Назначить:

Смаилова Алихана Асхановича – Первым Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Скляра Романа Васильевича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

Ермекбаева Нурлана Байузаковича – Министром обороны Республики Казахстан;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;

Балаеву Аиду Галымовну – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

Омарова Сапархана Кесикбаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;

Бекетаева Марата Бакытжановича – Министром юстиции Республики Казахстан;

Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;

Цоя Алексея Владимировича – Министром здравоохранения Республики Казахстан;

Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Атамкулова Бейбута Бакировича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;

Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Султанова Бахыта Турлыхановича – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;

Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Иргалиева Асета Армановича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;

Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Мирзагалиева Магзума Маратовича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Ногаева Нурлана Аскаровича – Министром энергетики Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 января 2021 года

№ 494


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