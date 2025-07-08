Утонувшего подростка спустя четверо суток нашли в Павлодарской области

Подростка нашли сегодня утром сотрудники расположенной рядом ГРЭС, а после из воды его достали спасатели.

— Спасателями ДЧС из воды извлечено тело подростка 2009 года рождения, утонувшего 4 июля при купании в запрещённом месте на озере Шандыксор, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, несовершеннолетний пропал в искусственном водоеме в поселке Солнечный. Несмотря на порывистый ветер и высокие волны поиски спасатели не прекращали.

Также ранее сообщалось, что в Акмолинской области с начала купального сезона утонуло уже 12 человек. Основные причины бедствия — купание в состоянии алкогольного опьянения, а также отдых в несанкционированных и необорудованных местах.