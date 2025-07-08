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    14:18, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Утонувшего подростка спустя четверо суток нашли в Павлодарской области

    По информации спасателей, несовершеннолетнего обнаружили в водоеме примерно в 500 метрах от места пропажи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утонул
    Фото: freepik.com

    Подростка нашли сегодня утром сотрудники расположенной рядом ГРЭС, а после из воды его достали спасатели.

    — Спасателями ДЧС из воды извлечено тело подростка 2009 года рождения, утонувшего 4 июля при купании в запрещённом месте на озере Шандыксор, — сообщили в ДЧС Павлодарской области. 

    Напомним, несовершеннолетний пропал в искусственном водоеме в поселке Солнечный. Несмотря на порывистый ветер и высокие волны поиски спасатели не прекращали.

    Также ранее сообщалось, что в Акмолинской области с начала купального сезона утонуло уже 12 человек. Основные причины бедствия — купание в состоянии алкогольного опьянения, а также отдых в несанкционированных и необорудованных местах. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Вода Происшествия Спасатели Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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