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    21:00, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Утонувшего подростка вторые сутки ищут в Павлодарской области

    16-летний подросток утонул в искусственном водоеме вблизи поселка Солнечный, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Утонувшего подростка вторые сутки ищут в Павлодарской области
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    В ДЧС региона рассказали, подросток пропал ориентировочно 4 июля в 16:10. Поиски развернули в водоеме Шандыксор. Отмечается, что купание здесь запрещено. 

    Утонувшего подростка вторые сутки ищут в Павлодарской области
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    - К работам привлечены силы оперативно-спасательного отряда ДЧС области — 6 сотрудников, 2 единицы техники, 2 плавательных средства, а также эхолот, - сообщили в ДЧС Павлодарской области. 

    Поиски затрудены погодными условиями. Отмечается сильный ветер и высокие волны. Однако водолазы все равно продолжают погружение под воду. 

    Напомним, в первые летние дни двое подростков утонули в Казахстане. 

    Теги:
    ДЧС Несовершеннолетние Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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