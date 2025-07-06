21:00, 05 Июль 2025 | GMT +5
Утонувшего подростка вторые сутки ищут в Павлодарской области
16-летний подросток утонул в искусственном водоеме вблизи поселка Солнечный, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ДЧС региона рассказали, подросток пропал ориентировочно 4 июля в 16:10. Поиски развернули в водоеме Шандыксор. Отмечается, что купание здесь запрещено.
- К работам привлечены силы оперативно-спасательного отряда ДЧС области — 6 сотрудников, 2 единицы техники, 2 плавательных средства, а также эхолот, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Поиски затрудены погодными условиями. Отмечается сильный ветер и высокие волны. Однако водолазы все равно продолжают погружение под воду.
Напомним, в первые летние дни двое подростков утонули в Казахстане.