Утонувшего подростка вторые сутки ищут в Павлодарской области

В ДЧС региона рассказали, подросток пропал ориентировочно 4 июля в 16:10. Поиски развернули в водоеме Шандыксор. Отмечается, что купание здесь запрещено.

Фото: ДЧС Павлодарской области

- К работам привлечены силы оперативно-спасательного отряда ДЧС области — 6 сотрудников, 2 единицы техники, 2 плавательных средства, а также эхолот, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Поиски затрудены погодными условиями. Отмечается сильный ветер и высокие волны. Однако водолазы все равно продолжают погружение под воду.

Напомним, в первые летние дни двое подростков утонули в Казахстане.