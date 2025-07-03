12 человек утонули с начала купального сезона в Акмолинской области

По словам спикера, ежегодно на водоемах области фиксируется гибель до 20 человек, наибольшее количество несчастных случаев приходится именно на период купального сезона.

— За последние три года в купальный период погиб 51 человек, из которых 19 несовершеннолетних. В этом году с начала купального сезона уже погибли по области 12 человек, среди которых был один несовершеннолетний. Основными причинами гибели людей является купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра взрослых, недооценка собственных сил и неумение плавать, а также купание в несанкционированных и необорудованных местах, — отметил Бахыт Абланов.

Между тем, на территории области официально функционируют 69 пляжей. Кроме того, для обучения детей организованы специальные места на акваториях, так называемые лягушатники, где детей учат навыкам плаванья.

Спасатель отметил, что за безопасностью на водоемах региона следят 99 спасателей. В их распоряжении находятся 20 единиц техники и 32 плавательных средства. Совместно с местными исполнительными органами и правоохранительными структурами регулярно проводятся профилактические рейды. Их было проведено уже около 500. При этом к административной ответственности привлечены 47 жителей области за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах.

Спасатель напомнил акмолинцам основные правила безопасности на воде и призвал соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области утонули 5 человек, трое из них — дети.