Утилизация трупов животных проводится в ЗКО

В Западно-Казахстанской области на территории затопленных населенных пунктов ведется работа по уборке трупов животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили из пресс-службы Управления ветеринарии ЗКО, по информации, представленной созданной при районных акиматах комиссиями, подтвердилась гибель 236 голов крупного рогатого скота (в Борлинском районе — 33, в Каратобинском — 79, в Сырымском — 68, в Теректинском — 56), 1 677 голов мелкого рогатого скота (в Байтерекском — 1, в Борлинском — 226, в Каратобинском — 949, в Сырымском — 322, Теректинском — 179), 51 лошади (в Борлинском районе — 40, в Каратобинском — 3, в Сырымском — 8), в Байтерекском районе — 7 свиней, и 81 головы домашней птицы (в Каратобинском — 74, в Сырымском — 7).

Утилизация трупов животных проводится, согласно правилам уничтожения биологических отходов, путем сжигания в траншеях (ямах).

Фото: Управление ветеринарии ЗКО

На работу по сбору и утилизации трупов привлечены сотрудники ветеринарной инспекции, ветеринарной станции и Республиканского противоэпизоотического отряда.

— На сегодняшний день по области уничтожено 230 трупов крупного рогатого скота, 1 677 трупов мелкого рогатого скота, 51 лошади, 7 свиней, 81 головы домашней птицы. Во дворах, где лежали трупы животных, сотрудники ветеринарной станции и РПЭО проводят работу по обеззараживанию дезинфекционным средством «Глюзамин», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о начале работа по утилизации павших животных в ЗКО и, что угрозы для людей нет.

В затопленных местах Западного Казахстана кишечных заболеваний не зарегистрировано.

В результате паводков в Казахстане погибло более 8000 голов скота — МСХ