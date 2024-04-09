Начата работа по утилизации павших животных в ЗКО: угрозы для людей нет
Управление ветеринарии Западно-Казахстанской области прокомментировал информацию о сибиреязвенных захоронениях, расположенных на затопленных местах в районах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление ветеринарии ЗКО.
— На сегодняшний день в районах ветеринарной службой совместно с местными исполнительными органами начата работа по утилизации павших животных. Хотел дать разъяснения по поводу данной информации руководителем отдела управления ветеринарии области. На сегодняшний день затоплены не 13, а три захоронения, и опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности, так как все они отвечают ветеринарно-санитарным требованиям: забетонированы и ограждены. Угрозы нет, — сказал заместитель руководителя областного управления ветеринарии А. Бралиев.
По информации управления, ветеринарными службами ведется работа по утилизации сельскохозяйственных животных, павших от паводков, в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и ситуация находится под контролем.