Начата работа по утилизации павших животных в ЗКО: угрозы для людей нет

— На сегодняшний день в районах ветеринарной службой совместно с местными исполнительными органами начата работа по утилизации павших животных. Хотел дать разъяснения по поводу данной информации руководителем отдела управления ветеринарии области. На сегодняшний день затоплены не 13, а три захоронения, и опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности, так как все они отвечают ветеринарно-санитарным требованиям: забетонированы и ограждены. Угрозы нет, — сказал заместитель руководителя областного управления ветеринарии А. Бралиев.