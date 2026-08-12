Утечки данных 15 млн казахстанцев из eGov не было — Минцифры РК

Информация о взломе eGov и утечке данных 15 миллионов казахстанцев не соответствует действительности, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.с

Совместно с уполномоченными органами была проведена техническая проверка информационных систем eGov. Фактов их взлома не выявлено.

Кроме того, специалисты получили доступ к файлам, которые были выставлены на продажу в даркнете. Их анализ показал, что опубликованный массив представляет собой набор различных файлов и изображений и не является выгрузкой из систем eGov.

В Министерстве также обратили внимание на несоответствие заявленных объема и содержания базы. В частности, в системах eGov нет базы со сканами паспортов в том виде, в котором ее представил автор объявления. Цифровые документы формируются и хранятся иначе.

— Взлома eGov не было. Информация о получении из его систем данных 15 миллионов граждан Казахстана не соответствует действительности, — заявили в ведомстве.

В Министерстве также призвали СМИ и информационные ресурсы не считать анонимные объявления в даркнете доказательством взлома или утечки персональных данных и проверять подобную информацию до публикации.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что хакер якобы получил доступ к базе данных eGov и распространил файл объемом 2,7 ГБ. Утверждалось, что в нем содержатся паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, сведения о местах работы, сканы документов и пароли казахстанцев.