Минцифры Казахстана проверяет информацию об утечке данных из eGov

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана не подтвердили информацию об утечке данных 15 млн граждан из систем электронного правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что хакер якобы получил доступ к базе данных eGov и распространил файл объемом 2,7 ГБ. Утверждалось, что в нем содержатся паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, сведения о местах работы, сканы документов и пароли казахстанцев.

В МИИЦР сообщили, что совместно с профильными службами начали техническую проверку опубликованной информации. Специалисты анализируют представленные образцы данных и устанавливают источник их происхождения.

При этом на данный момент подтверждений того, что информацию получили из систем eGov, нет. Фактов взлома информационных систем электронного правительства МИИЦР также не выявил.

В министерстве также обратили внимание на несоответствия в распространенной информации.

— При этом обращаем внимание, что часть информации, заявленной в публикациях, не соответствует структуре и формату данных электронного правительства. В частности, в eGov не хранятся скан-копии паспортов в заявленном виде, а цифровые документы имеют иной формат. Само заявление пользователя даркнета о происхождении базы не может рассматриваться как подтверждение факта взлома eGov, — сообщили в ведомстве.

О результатах технической проверки министерство пообещало сообщить дополнительно.

До ее завершения гражданам рекомендуют соблюдать базовые меры цифровой безопасности: не передавать третьим лицам SMS-коды, пароли и данные ЭЦП, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать разные пароли для различных сервисов.

Напомним, в июне текущего года в области Жетісу правоохранительные органы изъяли у сотрудников коллекторского агентства базу данных почти с 16 миллионами записей о гражданах Казахстана. В ней содержались ИИН, номера телефонов и адреса жителей.