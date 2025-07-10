Утечка газа произошла в Талдыкоргане
В ДЧС области Жетысу сообщили, что утечка газа была своевременно устранена, опасность ликвидирована, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях жители города пожаловались на резкий запах газа в районе 5-го микрорайона.
По данным ДЧС, 10 июля в Службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые установили, что произошла утечка газа без горения из распределительной линии подземного газопровода высокого давления.
— В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована. На месте происшествия работает аварийная газовая служба. Ситуация находится под полным контролем специалистов, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.
Ранее в Караганде взорвались строящиеся газораспределительные сети.