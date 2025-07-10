Утечка газа произошла в Талдыкоргане

В социальных сетях жители города пожаловались на резкий запах газа в районе 5-го микрорайона.

По данным ДЧС, 10 июля в Службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые установили, что произошла утечка газа без горения из распределительной линии подземного газопровода высокого давления.

— В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована. На месте происшествия работает аварийная газовая служба. Ситуация находится под полным контролем специалистов, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

Ранее в Караганде взорвались строящиеся газораспределительные сети.