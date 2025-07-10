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    09:52, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Утечка газа произошла в Талдыкоргане

    В ДЧС области Жетысу сообщили, что утечка газа была своевременно устранена, опасность ликвидирована, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Утечка газа произошла в Талдыкоргане
    Фото: скрин с видео

    В социальных сетях жители города пожаловались на резкий запах газа в районе 5-го микрорайона.

    По данным ДЧС, 10 июля в Службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые установили, что произошла утечка газа без горения из распределительной линии подземного газопровода высокого давления.

    — В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована. На месте происшествия работает аварийная газовая служба. Ситуация находится под полным контролем специалистов, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

    Ранее в Караганде взорвались строящиеся газораспределительные сети.

    Теги:
    Регионы Область Жетысу Видео Происшествия Газ Талдыкорган
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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