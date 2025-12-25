РУ
    14:53, 25 Декабрь 2025

    Утечка данных школьников из Kundelik: ведется расследование

    Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун прокомментировал утечку данных казахстанских школьников из системы Kundelik, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Kundelik
    Фото: Kundelik

    — Ранее наше ведомство говорило, что сейчас идет расследование, дело не закончено. В рамках этого дела, все отчеты будут предоставлены, — сказал Дмитрий Мун.

    Вице-министр отметил, что Kundelik не является государственной системой, принадлежит частной компании.

    — Соответствующие меры будут приняты заблаговременно и проактивно, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись. Все недочеты будут устранены, — заявил он.

    Вице-министр также обратил внимание на то, что требования в сфере информационной безопасности постоянно обновляются.

    — Система имеет свойство дорабатываться, например, каждые полгода. И по закону, после каждой доработки необходимо проходить соответствующие испытания. И вот в рамках этого дела будет анализироваться, все ли требования, законы о соблюдении информбезопасности были исполнены, — сказал Дмитрий Мун.

    Он добавил, что Министерство отвечает за формирование политики в сфере информбезопасности. При этом ответственность за соблюдение установленных правил и требований лежит непосредственно на владельцах цифровых объектов.

    Ранее в сети появилась информация о том, что в интернете якобы оказались данные как минимум тысяч пользователей электронного дневника Kundelik. Анонимный Telegram-канал «Выход к морю» сообщил, что утечка содержит ФИО учеников, дату рождения, учебное заведение и класс. Указывалось, что эти данные появились на агрегаторах утечек в начале декабря и актуальны на сентябрь текущего года.

    Позже Kundelik опроверг эту информацию.

