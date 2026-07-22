Устройство для противодействия БПЛА разработали в казахстанском военном вузе

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи наряду с профессиональной военной подготовкой особое внимание уделяется научно-исследовательской и проектной деятельности курсантов. Будущие офицеры не только осваивают современные технологии, но и создают собственные инженерные разработки, ориентированные на решение актуальных задач в сфере обороны и безопасности.

Одним из таких проектов стала разработка курсанта 3-го курса Шынгысхана Шынтемирова. Он создал малогабаритное устройство радиоэлектронного воздействия, предназначенное для создания помех, подавления каналов управления и связи, а также противодействия беспилотным летательным аппаратам. Разработка способна блокировать работу сетей Wi-Fi и может применяться при выполнении специальных задач.

Еще один инновационный проект представил курсант Василий Копильцев. Разработанное им устройство Under Car Vision предназначено для осмотра днища автомобилей. Система обеспечивает качественный визуальный контроль независимо от погодных условий, обладает широким углом обзора и формирует изображение высокого разрешения. Устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора, что позволяет использовать его как в стационарных условиях, так и при проведении выездных проверок.

— Сегодня инженер должен не только владеть существующими технологиями, но и уметь создавать новые решения под реальные задачи. Поэтому мы вовлекаем курсантов в научно-исследовательскую и проектную деятельность с первых курсов. Работа над собственными разработками формирует у будущих офицеров инженерное мышление, способность анализировать, экспериментировать и находить нестандартные решения. Именно такие компетенции становятся основой их профессионального роста и позволяют в дальнейшем эффективно отвечать на вызовы современной безопасности, — отметил научный руководитель проекта старший преподаватель кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы ВИИРЭС подполковник Александр Кушнарев.

Развитие научного потенциала курсантов является одним из приоритетных направлений подготовки в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Работа над инженерными проектами позволяет будущим офицерам применять полученные знания на практике, совершенствовать конструкторские навыки и создавать решения, востребованные в современных условиях.

Научные разработки курсантов регулярно представляются на профильных выставках, конкурсах и научно-практических конференциях, подтверждая высокий уровень подготовки будущих военных инженеров.

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