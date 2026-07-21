Минобороны РК готовит специалистов по применению БПЛА

В военных учебных заведениях уделяется особое внимание применению беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК полковник Мурат Олжабаев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazinform.

Спикер отметил, что военное образование последовательно интегрирует передовые цифровые решения, симуляционные технологии, элементы искусственного интеллекта и защищенную ИТ-инфраструктуру в учебный процесс.

— Отдельное место в практической подготовке занимает применение беспилотных авиационных систем. Курсанты и кадеты осваивают вопросы разведки, корректировки огня, наблюдения и оценки обстановки с использованием БПЛА, а также меры противодействия беспилотным средствам противника. Формируются компетенции по интеграции беспилотных комплексов в систему управления подразделениями, что соответствует современному характеру вооруженной борьбы, где оперативность получения информации и точность наведения становятся ключевыми факторами успеха, — сказал М.Олжабаев.

Начальник департамента также сообщил, что на постоянной основе проходят межведомственные учения с участием различных родов войск. В ходе тренировок отрабатывается взаимодействие авиации, артиллерии, подразделений противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Минобороны уделяет внимание развитию единой системы управления беспилотными комплексами и повышению устойчивости их работы в условиях радиоэлектронного воздействия.

Напомним, освобождение от призыва в Казахстане будут проверять повторно. Кроме того, военнослужащие Казахстана совершенствуют навыки противодействия дронам.