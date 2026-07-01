Военнослужащие Казахстана совершенствуют навыки противодействия дронам

В Вооруженных силах Казахстана проходят учебно-методические сборы, в ходе которых военнослужащие совершенствуют навыки радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотным авиационным системам, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

В ведомстве отметили, что сегодня успех выполнения боевых задач во многом зависит не только от вооружения, но и от контроля радиоэфира. Специалисты учатся защищать собственные системы связи от помех, обнаруживать источники радиосигналов и эффективно противодействовать беспилотникам.

Фото: Министерство обороны Казахстана

По словам начальника штаба — заместителя командира в/ч 43988 подполковника Азамата Аскара, развитие беспилотных технологий требует постоянного совершенствования подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы.

— Сегодня борьба идет не только на земле и в воздухе, но и в радиоэфире. Поэтому подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы становится одним из ключевых направлений боевой подготовки. На этих сборах мы уделяем особое внимание не только изучению современных средств радиоэлектронной борьбы, но и совместной работе представителей разных видов Вооруженных сил. Наша задача — выработать единые подходы к защите систем связи, обнаружению и противодействию беспилотным авиационным системам, — сказал он.

Фото: Министерство обороны Казахстана

В Минобороны подчеркнули, что в ходе занятий военнослужащие изучают современные средства радиоэлектронной борьбы, осваивают способы защиты каналов связи и управления, а также отрабатывают действия по обнаружению и подавлению беспилотных авиационных систем.

Особое внимание уделяется практической подготовке. Военнослужащие оценивают защищенность военных объектов, применяют современные комплексы радиоэлектронной борьбы и совершенствуют взаимодействие между подразделениями при выполнении учебно-боевых задач.

Фото: Министерство обороны Казахстана

Военнослужащий войсковой части 51809 капитан Ерик Касымбеков поделился впечатлениями от занятий.

— Такие сборы позволяют не только получить новые знания, но и обменяться опытом с коллегами из других видов Вооруженных сил. Особую ценность представляет практическая часть, где мы отрабатываем действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Полученные навыки помогут эффективнее выполнять задачи по защите военных объектов и противодействию современным угрозам, — отметил капитан Касымбеков.

Кроме того, участники обсуждают современные вызовы, связанные с развитием беспилотных технологий, и совершенствуют совместные подходы к их нейтрализации.

В Министерстве обороны подчеркнули, что проведение таких сборов позволяет совершенствовать подготовку специалистов, повышать эффективность взаимодействия между подразделениями и внедрять современные подходы к защите военных объектов в условиях новых вызовов.

Напомним, в Ливане миротворцы подняли флаг Казахстана на базе UNIFIL.