Освобождение от призыва в Казахстане будут проверять повторно

Правительство Казахстана обновило Правила организации и проведения призыва граждан на воинскую службу. Соответствующие изменения внесены постановлением от 14 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, для организации и проведения призыва в областях, городах республиканского значения, столице, а также районах и городах областного значения по решению местных исполнительных органов создаются призывные комиссии. Для каждого члена комиссии также предусматривается резервный состав на случай болезни или отсутствия по уважительным причинам.

Поправками усилен контроль за решениями об освобождении граждан от призыва и исполнения воинской обязанности. Теперь такие решения районных и городских призывных комиссий подлежат обязательной проверке областными комиссиями. Для этого в областную комиссию будут направляться учетные карты, материалы медицинского освидетельствования и результаты обследований призывников.

По итогам проверки областная медицинская комиссия подтверждает принятое решение либо направляет гражданина на повторное медицинское освидетельствование. При выявлении нарушений областная призывная комиссия вправе отменить решение районной комиссии об освобождении от призыва.

Кроме того, областные комиссии получили полномочия рассматривать жалобы граждан, контролировать правильность предоставления отсрочек и освобождений от воинской службы, а также осуществлять руководство деятельностью районных призывных комиссий.

Документом определены решения, которые областная комиссия принимает по итогам контрольного медицинского осмотра. В зависимости от категории годности гражданин может быть призван на воинскую службу, получить отсрочку, быть освобожден от призыва либо полностью освобожден от исполнения воинской обязанности с исключением с воинского учета.

Новыми правилами предусмотрено, что все решения областных призывных комиссий будут оформляться в электронном виде в информационной системе Министерства обороны с использованием электронных цифровых подписей. При отсутствии доступа к системе или технических сбоях протоколы будут вестись на бумажном носителе.

Также определены основания для пересмотра решений областных комиссий. К ним относятся акты прокурорского реагирования, решения суда, жалобы граждан, а также отдельные приказы уполномоченных органов в отношении военнослужащих срочной службы.

Еще одно нововведение касается граждан с положительным результатом наркологического тестирования. По решению областной призывной комиссии они будут направляться на дополнительное обследование в наркологический диспансер.

Поправками также урегулированы вопросы организации воинских сборов, использования информационной системы Министерства обороны при формировании воинских команд, а также порядок издания приказов о проведении общей или частичной мобилизации начальниками местных органов военного управления.

Кроме того, уточнен состав призывных комиссий. В них входят заместитель акима в качестве председателя, руководитель местного органа военного управления, представитель органов внутренних дел, председатель медицинской комиссии и секретарь. При этом в состав областных, столичной и комиссий городов республиканского значения включается заместитель руководителя территориального органа Комитета национальной безопасности.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

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