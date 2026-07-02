Армию Казахстана пополнили более 21 тысячи новобранцев

В рамках весенней призывной кампании на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан было призвано более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Из них свыше 11 тысяч человек направлены в Вооруженные силы, более 7 тысяч — в Национальную гвардию, около 2 тысяч — в Пограничную службу КНБ, порядка 400 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям и 300 — в Службу государственной охраны.

Повестки о призыве направлялись гражданам посредством SMS-сообщений и уведомлений в личном кабинете на портале eGov. Предоставление отсрочек и освобождение от призыва осуществлялись в автоматическом режиме.

В период призывной кампании департамент организационно-мобилизационной работы совместно с местными органами военного управления проводил информационно-разъяснительную работу по вопросам призыва. По телефонам горячей линии, в ходе личных приемов граждан и информационно-разъяснительных встреч призывники и их родители получали исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы.

Местные исполнительные органы обеспечили организацию и проведение мероприятий по призыву, работу призывных и медицинских комиссий, а также создали необходимые условия для их деятельности.

Следует отметить, что сегодня служба в рядах Вооруженных сил предоставляет молодым людям возможность получить востребованную на рынке труда рабочую профессию. На период прохождения срочной воинской службы военнослужащим, имеющим обязательства перед банками и другими финансовыми организациями, предоставляются кредитные каникулы. После увольнения в запас отличники боевой подготовки могут поступить в высшие учебные заведения по государственному образовательному гранту, а остальные военнослужащие — на платной основе без сдачи ЕНТ.

Напомним, что в Казахстане цифровизируют процесс призыва граждан на срочную воинскую службу. Соответствующие изменения внесены в правила организации и проведения призыва постановлением Правительства.