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    15:12, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Устроивший стрельбу в Тель-Авиве террорист ликвидирован

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    ТЕЛЬ-АВИВ.КАЗИНФОРМ – В результате масштабной поисковой операции израильские силовики ликвидировали террориста, устроившего накануне стрельбу в тель-авивском баре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

    Вечером в четверг, 8 апреля, нападавший открыл огонь по бару на многолюдной улице Дизенгоф в центре израильской столицы. В результате инцидента два человека погибли, трое получили тяжелые ранения.

    Полиция изначально охарактеризовала инцидент как «теракт по националистическим мотивам», но позже сообщила и о возможности других версий.

    После нападения всем жителям района, где произошел инцидент, рекомендовано было оставаться внутри помещений, в то время как силы безопасности, полиции и военного спецназа начали поиски виновника.

    Нападавшим оказался 28-летний житель города Дженин по имени Раад Хазем. На рассвете в пятницу он был ликвидирован израильскими силовиками в ходе перестрелки вблизи мечети в городе Яффо, где прятался несколько часов после совершенного теракта.

    Израильские спецслужбы заявили, что у него «не было четкой организационной принадлежности, опыта работы в сфере безопасности и предыдущих арестов», и он проживал в стране без разрешения на въезд.

    Его отец, Фатхи Хазем – пенсионер и бывший офицер службы безопасности Палестинской автономии в Дженине – похвалил действия своего сына перед людьми, собравшимся перед их семейным домом в пятницу утром.


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