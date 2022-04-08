Устроивший стрельбу в Тель-Авиве террорист ликвидирован

ТЕЛЬ-АВИВ.КАЗИНФОРМ – В результате масштабной поисковой операции израильские силовики ликвидировали террориста, устроившего накануне стрельбу в тель-авивском баре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

Вечером в четверг, 8 апреля, нападавший открыл огонь по бару на многолюдной улице Дизенгоф в центре израильской столицы. В результате инцидента два человека погибли, трое получили тяжелые ранения.

Полиция изначально охарактеризовала инцидент как «теракт по националистическим мотивам», но позже сообщила и о возможности других версий.

После нападения всем жителям района, где произошел инцидент, рекомендовано было оставаться внутри помещений, в то время как силы безопасности, полиции и военного спецназа начали поиски виновника.

Нападавшим оказался 28-летний житель города Дженин по имени Раад Хазем. На рассвете в пятницу он был ликвидирован израильскими силовиками в ходе перестрелки вблизи мечети в городе Яффо, где прятался несколько часов после совершенного теракта.

Израильские спецслужбы заявили, что у него «не было четкой организационной принадлежности, опыта работы в сфере безопасности и предыдущих арестов», и он проживал в стране без разрешения на въезд.

Его отец, Фатхи Хазем – пенсионер и бывший офицер службы безопасности Палестинской автономии в Дженине – похвалил действия своего сына перед людьми, собравшимся перед их семейным домом в пятницу утром.