Установлено дежурство в Детской деревне в Атырау в связи с подъемом воды в реке Жайык

В связи с подъемом уровня воды в реке Жайык (Урал) в Детской деревне в Атырау установлено дежурство, передает корреспондент агентства Kazinform.

Детская деревня семейного типа расположена в населенном пункте Талкайран вблизи города Атырау. Как сообщил исполняющий обязанности директора Детской деревни Касым Мукашев, здесь в восьми семьях воспитываются 44 ребенка.

— Воспитатели круглые сутки находятся в Детской деревне. Дети школьного возраста учатся в школах сел Бесикты, Талкайран, Геолог. В детской деревне работают 49 сотрудников. Сейчас вокруг Детской деревни возведена дамба высотой в один метр. Если возникнет угроза наводнения, мы готовы эвакуировать воспитанников. Подготовлены тревожные сумки, определены эвакуацинные пункты. Создана специальная дежурная группа, которая будет работать круглосуточно до стабилизации уровня воды в реке Жайык. Две автомашины готовы к перевозке детей, — сказал Касым Мукашев.



Напомним, ранее сообщалось, что пяти населенным пунктам вблизи Атырау угрожает затопление водой из реки Жайык. Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык.





