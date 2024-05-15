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    13:48, 15 Май 2024 | GMT +6

    Установлено дежурство в Детской деревне в Атырау в связи с подъемом воды в реке Жайык

    паводки, Атырау
    Фото: акимат Атырауской области

    В связи с подъемом уровня воды в реке Жайык (Урал) в Детской деревне в Атырау установлено дежурство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детская деревня семейного типа расположена в населенном пункте Талкайран вблизи города Атырау. Как сообщил исполняющий обязанности директора Детской деревни Касым Мукашев, здесь в восьми семьях воспитываются 44 ребенка.

    — Воспитатели круглые сутки находятся в Детской деревне. Дети школьного возраста учатся в школах сел Бесикты, Талкайран, Геолог. В детской деревне работают 49 сотрудников. Сейчас вокруг Детской деревни возведена дамба высотой в один метр. Если возникнет угроза наводнения, мы готовы эвакуировать воспитанников. Подготовлены тревожные сумки, определены эвакуацинные пункты. Создана специальная дежурная группа, которая будет работать круглосуточно до стабилизации уровня воды в реке Жайык. Две автомашины готовы к перевозке детей, — сказал Касым Мукашев. 


    Напомним, ранее сообщалось, что пяти населенным пунктам вблизи Атырау угрожает затопление водой из реки Жайык. Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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