09:51, 15 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области
Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.
Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:
- в селе Индербор - 2 см, уровень воды - 1039 см, критический уровень - 845 см;
- в селе Махамбет + 8 см, уровень воды - 988 см, критический уровень - 850 см;
- в городе Атырау + 2 см, уровень воды - 553 см, критический уровень - 550 см;
- в селе Жанаталап + 1 см, уровень воды - 399 см, критический уровень - 500 см;
- в селе Еркинкала + 1 см, уровень воды - 357 см, критический уровень - 450 см.