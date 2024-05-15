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    09:51, 15 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области

    Жайык
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:

    • в селе Индербор - 2 см, уровень воды - 1039 см, критический уровень - 845 см; 
    • в селе Махамбет + 8 см, уровень воды - 988 см, критический уровень - 850 см; 
    • в городе Атырау + 2 см, уровень воды - 553 см, критический уровень - 550 см;
    • в селе Жанаталап + 1 см, уровень воды - 399 см, критический уровень - 500 см; 
    • в селе Еркинкала + 1 см, уровень воды - 357 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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