Установленная мощность электростанций Китая выросла на 14%

По состоянию на конец июля 2024 года суммарная мощность энергоблоков китайских электростанций выросла на 14 % в годовом исчислении примерно до 3,1 млрд кВт. Об этом сообщили в пятницу в Государственном управлении по делам энергетики КНР, передает собственный корреспондент Kazinform.

По данным ведомства, мощность ветроэлектростанций (ВЭС) и фотоэлектростанций (ФЭС) по состоянию на конец июля 2024 года составила соответственно 470 млн и 740 млн кВт, что на 19,8% и 49,8% больше, чем годом ранее.

За период с января по июль этого года крупнейшие электроэнергетические предприятия страны вложили 415,8 млрд юаней (около $58,27 млрд) в проекты электроснабжения, что оказалось на 2,6% больше в годовом выражении.

Мощность атомных станций (АЭС) по состоянию на конец июля 2024 года составила 58,8 млн кВт, что на 2,38% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что на Китай пришлось 65 % новых мощностей ветроэнергетики в мире.