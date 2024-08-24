РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:18, 23 Август 2024 | GMT +6

    Установленная мощность электростанций Китая выросла на 14%

    Энергетика КНР
    Фото: wikipedia

    По состоянию на конец июля 2024 года суммарная мощность энергоблоков китайских электростанций выросла на 14 % в годовом исчислении примерно до 3,1 млрд кВт. Об этом сообщили в пятницу в Государственном управлении по делам энергетики КНР, передает собственный корреспондент Kazinform.

    По данным ведомства, мощность ветроэлектростанций (ВЭС) и фотоэлектростанций (ФЭС) по состоянию на конец июля 2024 года составила соответственно 470 млн и 740 млн кВт, что на 19,8% и 49,8% больше, чем годом ранее.

    За период с января по июль этого года крупнейшие электроэнергетические предприятия страны вложили 415,8 млрд юаней (около $58,27 млрд) в проекты электроснабжения, что оказалось на 2,6% больше в годовом выражении.

    Мощность атомных станций (АЭС) по состоянию на конец июля 2024 года составила 58,8 млн кВт, что на 2,38% больше, чем годом ранее.

    Ранее сообщалось, что на Китай пришлось 65 % новых мощностей ветроэнергетики в мире.

    Теги:
    Электроэнергия Китай В мире Энергетика АЭС Мировые новости Атомная станция
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    telegram