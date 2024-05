На Китай пришлось 65 % новых мощностей ветроэнергетики в мире

Четыре китайских производителя ветряных турбин в прошлом году вошли в первую пятерку крупнейших мировых игроков в этой отрасли. На долю Китая пришлось 65 % новых мощностей ветроэнергетики в мире в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные международной консалтинговой компанией Wood Mackenzie, передает собственный корреспондент Kazinform.

Согласно их отчету, это достижение китайских компаний, является первым случаем для этой отрасли. Рекордные показатели стали возможными благодаря буму ветроэнергетики на внутреннем рынке Китая.

Лидером рейтинга стала компания Goldwind Science & Technology Co. Ltd., которая в прошлом году установила 16,3 гигаватта (ГВт) турбин. Датская Vestas Wind Systems A/S стала единственным западным производителем, попавшим в пятерку лидеров.

Однако рынок «остается консолидированным», пятерка лидеров контролирует 54 % мирового ветрового рынка, отмечает Wood Mackenzie.

Согласно отчету Китайской ассоциации ветроэнергетики, в прошлом году объем вновь установленных ветроэнергетических мощностей на материковой части Китая вырос на 59,3 % и составил почти 79,4 ГВт.

Китайские производители также экспортировали на 60% больше ветряных турбин, чем в 2022 году, при этом объем поставок за рубеж составил около 3,7 ГВт, говорится в отчете.

Турбины китайского производства были экспортированы в 18 стран, причем Узбекистан, Египет, Южная Африка, Лаос и Чили были пятью основными покупателями в 2023 году, на долю которых пришлось более 65% от общего объема, говорится в докладе.