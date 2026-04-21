Установка платформенных дверей в метро Алматы оценена в миллиарды тенге

На сайте государственных закупок опубликовано объявление о проведении работ по установке платформенных дверей. Общая сумма проекта составляет 7 135 293 555 тенге. Организатором выступает управление государственных активов города.

Ранее сообщалось, что установка дверей может проводиться поэтапно в ночное «окно» на станциях в следующей последовательности: «Райымбек батыр», «Абай», «Байконур», «Б. Момышулы» и далее. Завершить работы планируется до конца года.

Зачем нужны платформенные двери

10 декабря 2024 года на станции «Абай» метро Алматы произошла трагедия: 26-летний незрячий пассажир упал на рельсы и погиб. Видео с места происшествия появилось в сети.

После этого на станциях начали устанавливать ограждения. Однако конструкции, перекрывающие только пространство между вагонами, не удовлетворили пассажиров.

Позже директор метрополитена сообщил, что они являются временной мерой до установки постоянных платформенных дверей.

Летом 2025 года предприятие «Метрополитен» объявило о разработке проекта PSD, стоимость проектно-сметной документации составила 73 млн тенге.

По техническим характеристикам вдоль края платформы будут установлены стеклянные ограждения со встроенными автоматическими раздвижными дверями, которые будут синхронизированы с дверями поездов.

Стеклянные ограждения являются барьером между путевыми тоннелями и зоной ожидания поезда, что исключает возможность случайного или намеренного падения пассажиров и предметов на рельсы.

Один состав метро состоит из 4 вагонов, в каждом по 4 двери — всего 16 дверей на одну платформу. На 11 станциях с двумя платформами на каждой планируется установить 352 PSD.