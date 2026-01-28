Установка информационной системы для управления подземными водами завершена в Казахстане

В Единой информационной системе, созданной во исполнение поручения Главы государства, будут собраны все сведения по поверхностным и подземным водам.

В текущем году будет проведена работа по адаптации системы к местным условиям и ее дальнейшая интеграция с Национальной информационной системой водных ресурсов.

— Система Water Base обеспечивает мониторинг состояния подземных вод, создание реестра водных ресурсов, картографическую визуализацию, составление аналитической информации, оперативное получение данных из удаленных источников, включая датчики наблюдения, обмен информацией с другими организациями и подведомственными учреждениями, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Параллельно при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) реализуется проект по материально-техническому оснащению Ситуационного аналитического центра Национальной гидрогеологической службы.

