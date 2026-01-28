РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:25, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Установка информационной системы для управления подземными водами завершена в Казахстане

    Национальной гидрогеологической службой завершена установка и развертывание информационной системы Water Base, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    подземные воды
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    В Единой информационной системе, созданной во исполнение поручения Главы государства, будут собраны все сведения по поверхностным и подземным водам. 

    В текущем году будет проведена работа по адаптации системы к местным условиям и ее дальнейшая интеграция с Национальной информационной системой водных ресурсов.

    — Система Water Base обеспечивает мониторинг состояния подземных вод, создание реестра водных ресурсов, картографическую визуализацию, составление аналитической информации, оперативное получение данных из удаленных источников, включая датчики наблюдения, обмен информацией с другими организациями и подведомственными учреждениями, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

    Параллельно при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) реализуется проект по материально-техническому оснащению Ситуационного аналитического центра Национальной гидрогеологической службы.

    Цифровая платформа водных ресурсов Казахстана: что уже известно о системе - читайте в материале Kazinform.

