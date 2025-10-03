РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Цифровая платформа водных ресурсов Казахстана: что уже известно о системе

    В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать единую цифровую платформу водных ресурсов. Ее запуск позволит полноценно решать задачи гидрогеологического мониторинга. Как продвигается работа над проектом, узнавал корреспондент агентства Kazinform. 

    Модернизация водных ресурсов и ирригации в Казахстане: что уже сделано
    Фото: Правительство РК

    — Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР) — это единая цифровая платформа, предназначенная для учета, мониторинга, анализа и управления водными ресурсами страны. Система обеспечивает автоматизацию процессов сбора и обработки данных о водопользовании и водопотреблении, интеграцию с государственными и отраслевыми информационными системами, а также создание цифровых профилей водопользователей, — сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК. 

    На сегодняшний день разработано 8 из 10 модулей системы, охватывающих ключевые аспекты водопользования и водного баланса. Особое внимание уделяется удобству для водопользователей — тех, кто получает разрешения на использование воды и обязан отчитываться перед государством.

    Также формируется большая база данных, которая в будущем станет «интеллектуальным ресурсом» для планирования в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах.

    При этом в ведомстве уточнили, что внедрение системы не ограничивается отдельными регионами или бассейнами. НИСВР изначально строится как единая платформа для всей страны, и апробация ее модулей проводится сразу в масштабах Казахстана. Такой подход позволяет адаптировать систему к разным сценариям водопользования и одновременно формировать единые цифровые стандарты, при которых все регионы работают по одной модели с обеспечением прозрачности и удобного перехода на цифровой формат.

    Сегодня платформа уже охватывает шесть бассейнов страны: Шу-Таласский, Тобол-Торгайский, Ертисский, Балхаш-Алакольский, Есильский и Жайык-Каспийский. До конца года к системе будут добавлены данные по оставшимся двум бассейнам, что обеспечит полноценное функционирование платформы на всей территории Казахстана.

    Как будет работать платформа

    НИСВР станет комплексной информационно-аналитической платформой, объединяющей все ключевые данные о водных ресурсах Казахстана. В систему будут интегрированы:

    — сведения о водных объектах, гидротехнических сооружениях и магистральных каналах;

    — данные учета и мониторинга заборов и сбросов воды по всем категориям водопользователей;

    — климатические и гидрологические показатели, включая данные наблюдательных постов и метеостанций;

    — информация дистанционного зондирования Земли, спутниковые снимки и модели орошения;

    — отраслевые данные о водопотреблении в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и коммунальном секторе.

    — Таким образом, система станет единым источником достоверной информации для государственных органов, водопользователей и научного сообщества, обеспечивая комплексный подход к управлению водными ресурсами, — отметили в Минводы.

    Использование искусственного интеллекта

    Для прогнозирования водопотребления и эффективного управления ресурсами будет внедрена Система раннего прогнозирования (СРП). Она позволит заблаговременно оценивать объемы водопотребления по отраслям и регионам с учетом климатических, гидрологических и агротехнических факторов.

    Кроме того, планируется внедрение отраслевого ИИ-ассистента (чат-бота), интегрированного с НИСВР. Цифровой помощник обеспечит пользователям доступ к аналитике, рекомендациям и справочной информации в интерактивном режиме. Это повысит точность прогнозирования, рациональность распределения ресурсов и прозрачность процессов.

    Сроки запуска

    Завершение работ по созданию и вводу НИСВР в промышленную эксплуатацию запланировано на конец 2026 года.

    Ранее мы писали о том, что Министерство водных ресурсов и ирригации объединит усилия с правоохранительными органами в борьбе с «черным рынком» воды в стране.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Водохранилище Водные ресурсы Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают