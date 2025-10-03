Цифровая платформа водных ресурсов Казахстана: что уже известно о системе

— Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР) — это единая цифровая платформа, предназначенная для учета, мониторинга, анализа и управления водными ресурсами страны. Система обеспечивает автоматизацию процессов сбора и обработки данных о водопользовании и водопотреблении, интеграцию с государственными и отраслевыми информационными системами, а также создание цифровых профилей водопользователей, — сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

На сегодняшний день разработано 8 из 10 модулей системы, охватывающих ключевые аспекты водопользования и водного баланса. Особое внимание уделяется удобству для водопользователей — тех, кто получает разрешения на использование воды и обязан отчитываться перед государством.

Также формируется большая база данных, которая в будущем станет «интеллектуальным ресурсом» для планирования в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах.

При этом в ведомстве уточнили, что внедрение системы не ограничивается отдельными регионами или бассейнами. НИСВР изначально строится как единая платформа для всей страны, и апробация ее модулей проводится сразу в масштабах Казахстана. Такой подход позволяет адаптировать систему к разным сценариям водопользования и одновременно формировать единые цифровые стандарты, при которых все регионы работают по одной модели с обеспечением прозрачности и удобного перехода на цифровой формат.

Сегодня платформа уже охватывает шесть бассейнов страны: Шу-Таласский, Тобол-Торгайский, Ертисский, Балхаш-Алакольский, Есильский и Жайык-Каспийский. До конца года к системе будут добавлены данные по оставшимся двум бассейнам, что обеспечит полноценное функционирование платформы на всей территории Казахстана.

Как будет работать платформа

НИСВР станет комплексной информационно-аналитической платформой, объединяющей все ключевые данные о водных ресурсах Казахстана. В систему будут интегрированы:

— сведения о водных объектах, гидротехнических сооружениях и магистральных каналах;

— данные учета и мониторинга заборов и сбросов воды по всем категориям водопользователей;

— климатические и гидрологические показатели, включая данные наблюдательных постов и метеостанций;

— информация дистанционного зондирования Земли, спутниковые снимки и модели орошения;

— отраслевые данные о водопотреблении в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и коммунальном секторе.

— Таким образом, система станет единым источником достоверной информации для государственных органов, водопользователей и научного сообщества, обеспечивая комплексный подход к управлению водными ресурсами, — отметили в Минводы.

Использование искусственного интеллекта

Для прогнозирования водопотребления и эффективного управления ресурсами будет внедрена Система раннего прогнозирования (СРП). Она позволит заблаговременно оценивать объемы водопотребления по отраслям и регионам с учетом климатических, гидрологических и агротехнических факторов.

Кроме того, планируется внедрение отраслевого ИИ-ассистента (чат-бота), интегрированного с НИСВР. Цифровой помощник обеспечит пользователям доступ к аналитике, рекомендациям и справочной информации в интерактивном режиме. Это повысит точность прогнозирования, рациональность распределения ресурсов и прозрачность процессов.

Сроки запуска

Завершение работ по созданию и вводу НИСВР в промышленную эксплуатацию запланировано на конец 2026 года.

Ранее мы писали о том, что Министерство водных ресурсов и ирригации объединит усилия с правоохранительными органами в борьбе с «черным рынком» воды в стране.