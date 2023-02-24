Установить социальный минимум в потреблении газа намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрить социальный минимум в вопросах бытового потребления газа. Об этом заявил заместитель председателя правления по маркетингу АО «НК «QazaqGaz» Арман Касенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что такое социальный минимум? Это, грубо говоря, надо жить по средствам, надо правильно распределять доступные ресурсы», - сказал Арман Касенов на заседании Общественного совета Фонда «Самрук-Қазына».

По его словам, к примеру, в северных регионах домовое хозяйство потребляет около 500-1000 кубов, когда осенне-зимний период там длится чуть ли не девять месяцев, а в южных и западных регионах – потребление в три раза выше.

«О чем это говорит? О том, что в домовом хозяйстве есть какой-то бизнес - есть гостиница, есть магазин, есть там дополнительный дом и так далее. Мы хотим внедрить социальный минимум, то есть если это домовое хозяйство, если ИЖС, если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котел, рассчитываем норматив и говорим - это норматив потребления. Все, что свыше, – это сверхнормативное потребление. Так весь мир живет и так нужно жить нам тоже, и внедрить этот социальный минимум», – добавил Арман Касенов.