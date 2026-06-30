Успешное развитие Казахстана нужно только нам самим — Президент Касым-Жомарт Токаев

Двухпалатный Парламент уходит в историю. Открывается очередной этап политической модернизации страны и формирования нового качества нации.

Зконодательный орган более четверти века играл важную роль в укреплении государственности, формировании национальной правовой базы и становлении рыночной экономики. Принято порядка 3,5 законов, вклад в эту масштабную работу внесли многие выдающиеся государственные и общественные деятели.

Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на последней «совместке», Парламент всегда был созидательной структурой — он чутко реагировал на требования времени и запросы общества.

Фото: Akorda

— Благодаря этой синергии удалось сформировать высокую парламентскую культуру как в политическом, так и в законодательном измерении. Это один из важнейших показателей, подтверждающих зрелость Казахстана как развитой страны, — отметил Президент.

Теперь ведущим фактором этого прогресса должен стать Курултай, выборы в который состоятся в августе. Но уже завтра начнется новый этап глубокой модернизации всей системы государственного управления — в силу вступит Конституция РК, принятая на Общенациональном республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

Это, как выразился Глава государства, не просто очередная административная реформа, а подлинный запуск нового исторического времени, начала преобразований, которые по своему значению и последствиям станут беспрецедентными.

Народная Конституция

Основной закон страны можно назвать по-настоящему народным — и это ощущение не декларативное, а живое, наполненное смыслом. В подготовке текста участвовал лично Глава государства Касым-Жомарт Токаев, что придает документу особую легитимность и подчеркивает его связь с обществом. Высокую оценку новой Конституции дали лидеры Германии, Великобритании, России — это знак признания того, что Казахстан выбрал зрелый и ответственный путь политической модернизации.

Впервые в истории за Конституцию голосовали все казахстанцы, и результат референдума стал символом доверия и единства: 87,15% граждан поддержали новый Основной закон. Это не просто цифра — это свидетельство того, что общество консолидировалось вокруг идей обновления, что голос народа услышан и воплощен в документе, который определяет будущее страны.

Главная отличительная черта новой Конституции — ее человекоцентричность. Она ставит во главу угла права и интересы граждан, закрепляет принципы справедливости и доверия, открывает новые горизонты для развития Справедливого Казахстана.

Принятая Конституция не только закрепила переход к однопалатному парламенту, но и стала итогом многолетнего общественного диалога о политической модернизации, воплотив в себе запрос общества на справедливость, доверие и обновление политической системы.

Фото: Akorda

Путь к новой Конституции был поэтапным и открытым. Общественные дискуссии о необходимости реформы парламентской системы велись не один год. В рамках концепции «Слышащего государства» запросы граждан систематически доводились до органов власти и Президента. Касым-Жомарт Токаев, демонстрируя чуткость к общественным настроениям, сделал политическую модернизацию частью своей программы. Его Послание 8 сентября 2025 года стало историческим рубежом: Глава государства предложил рассмотреть переход к однопалатному парламенту, подчеркнув, что Сенат выполнил свою миссию. Важным акцентом стало приглашение общества к открытому обсуждению, что подтвердило курс на совместное движение вперед.

В октябре 2025 года началась практическая работа: была создана Рабочая группа по парламентской реформе, объединившая депутатов, партии, экспертов и учёных. Вскоре стало ясно, что предложения граждан выходят за рамки парламентской реформы, и Президент анонсировал создание Конституционной комиссии. 21 января 2026 года Указом был утверждён её состав — 130 человек, исключительно отечественные специалисты, что подчеркнуло национальный характер процесса.

Работа Комиссии стала беспрецедентно открытой: все заседания транслировались онлайн, набрав более миллиона просмотров. Проект Конституции дважды публиковался для всенародного ознакомления, а через цифровые системы e-Government и е-Отініш поступило около 12 тысяч обращений граждан. Ни одна значимая инициатива не осталась без внимания. Таким образом, обсуждение превратилось в общенациональную дискуссию, а диалог между государством и обществом вышел на новый уровень.

Другой Родины у нас нет

Вступление Конституции в силу 1 июля закрепит перестройку архитектуры власти и зафиксирует современные ценности государственного управления. Документ усилил защиту прав человека, ввел новые механизмы управления и открыл горизонты для развития Справедливого Казахстана.

Фото: Akorda

Но значение новой Конституции выходит за рамки институциональных изменений. Она отражает глубинные процессы в обществе.

— Это уже не Конституция страны, только-только обретшей независимость и нащупывающей свой путь. Это Конституция государства, которое уверенно движется по устойчивому треку прогресса, вступает в свою «прайм-эру». Она отражает зрелость политической системы, накопленный опыт экономического, социального и культурного развития, а также поступательное движение к укреплению демократии, — говорит политолог Фархад Касенов.

Основной закон страны одновременно является итогом пройденного пути и мощным стимулом для будущих преобразований. С одной стороны, Конституция фиксирует все изменения, произошедшие в Казахстане с 1995 года. С другой — сама становится фактором, запускающим новые трансформации общества и государства.

Политическая культура в стране тоже вступает в фазу обновления. Новая Конституция в этом плане отвечает на запрос общества на справедливость и доверие. Этот процесс, как отмечают эксперты, гораздо более глубокий, чем может показаться на первый взгляд.

— Политическая культура всегда является отражением исторического опыта общества. В нашем случае это постсоветский бэкграунд, наследие измененной социальной структуры советского времени. За три десятилетия каждая постсоветская страна прошла свой уникальный путь: Казахстан, Россия, Грузия, Армения. Сравнение реакции обществ на глобальные трансформации показывает: Казахстан движется по пути открытости, восприятия лучших мировых практик и ценностей. Это страна, готовая интегрировать инновации и культурные достижения, адаптироваться к меняющемуся миру, — говорит Фархад Касенов.

Выступая сегодня на последнем совместном заседании палат Парламента, Глава государства определил главные направления работы, которая предстоит теперь уже обновленной государственной системе власти. Первое — это переход на новую экономическую модель, требующую свежих подходов и отказа от устаревших методов работы. Второе — укрепление энергетического и инфраструктурного каркаса страны, ведь без прочной инженерной и транспортно‑логистической базы невозможно устойчивое развитие. Третье — создание полностью цифрового государства: именно сейчас закладывается цифровой суверенитет Казахстана как высокотехнологичного хаба Нового Шелкового пути. И, конечно, — развитие человеческого капитала, единственного ресурса, не подверженного инфляции, где ключевыми направлениями становятся наука, образование, культура, здравоохранение, спорт и социальная поддержка.

Фото: Akorda

На новую Конституцию здесь возлагается важная роль — укрепить устойчивость и предсказуемость политической системы, чтобы все стратегические задачи получили прочный институциональный фундамент и могли реализовываться последовательно и эффективно.

— Новая архитектура власти создает условия для перехода от преимущественно персонализированной политической культуры к культуре институтов, правил и ответственности. Политические решения должны в большей степени вырабатываться через установленные процедуры, парламентские дискуссии, общественную экспертизу и согласование различных интересов, — говорит представитель КИСИ при Президенте РК в Карагандинской области, главный эксперт Отдела по работе с регионами Азамат Жансейтов.

И, наконец, новая Конституция становится инструментом формирования «нового качества нации», о котором говорит Президент. Это люди, устремленные в будущее, позитивные и готовые работать ради общего результата. Ведь цель у нас одна — построение цивилизованного и передового государства, открывающего путь в светлое будущее для нового поколения.