Успех должен быть обязательно обеспечен — Токаев о проекте города Алатау

Проект города Алатау должен обязательно добиться успеха и стать новой моделью устойчивого экономического роста страны. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент в своем выступлении отметил, что диверсификация экономики является одной из ключевых задач государства.

— Я уже говорил о том, что наша страна вступает в новый инвестиционный цикл, который призван стать двигателем диверсификации экономики. Диверсификация — это не просто лозунг или красивое слово, это очень сложная и ответственная задача, к решению которой нельзя подходить поверхностно, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в прошлом году валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 14%, превысив 20 миллиардов долларов.

— Примечательно, что капитал все активнее идет в отрасли будущего: обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику, цифровую инфраструктуру и финансовый сектор. Это, безусловно, будет способствовать динамичному развитию страны, — отметил Глава государства.

Особое значение в данном контексте, по его словам, имеет Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау».

— Данный закон открывает широкие возможности для зарубежного и отечественного бизнеса, поэтому следует правильно использовать потенциал этого уникального законодательного акта. Создание цифровых мегаполисов ускоренного развития, инновационных кластеров и высокопродуктивных индустрий нацелено на превращение Казахстана в высокотехнологичный и деловой хаб Евразии. В случае успеха этого невиданного в нашем обширном регионе проекта (а успех должен быть обязательно обеспечен), будет создана совершенно новая модель устойчивого экономического роста, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня, 30 июня, проходит последнее в истории совместное заседание палат Парламента.