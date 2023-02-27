Условия для голосования людей с инвалидностью создадут в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Во время выборов депутатов Мажилиса Парламента РК для людей с инвалидностью создадут все условия для голосования в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На всех избирательных участках области оборудуют специальные уголки для лиц с инвалидностью.

Как сообщил заместитель областной территориальной избирательной комиссии Амирдин Алишев, для лиц с инвалидностью устанавливаются кабинки, постелены дорожки. Также все избирательные участки приспособлены для входа и выхода людей с инвалидностью. В день выборов будут работать 36 инватакси и 42 социальные служебные автомашины. При необходимости за счет спонсоров будет предоставлен дополнительный транспорт.

Всего в Туркестанской области проживают 97 101 гражданин с инвалидностью. 60 329 человек обладают избирательным правом. Для 49 734 человек из этого числа не требуется создавать условия для доступа на избирательный участок. Для 10 595 людей с инвалидностью созданы условия для голосования на всех избирательных участках.

Напомним, более 12 млн казахстанцев смогут проголосовать на внеочередных выборах депутатов.