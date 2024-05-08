Ускорить оценку пострадавшего от паводка жилья поручил аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов проехал по затопленным селам Кызылжарского района. Здесь пострадали от паводка 1,5 тысячи домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На своей странице в социальной сети глава региона сообщил, что поручил ускорить техническое обследование и оценку пострадавшего жилья.

— Встретился с жителями сел Боголюбово, Прибрежное, Надежка, Тепличное и Соколовка. В Кызылжарском районе подтопило 1,5 тысяч домов, на сегодня обследовано около 500. Проводится техническое обследование домов на пригодность к эксплуатации. Восстановлением и ремонтом жилья занимаются механизированные бригады Кызылжарского и Аккайынского районов. Собственники жилья самостоятельно могут ремонтировать свои дома. Для этого государство на счет собственника направит средства, сумма ремонта зависит от заключения оценочной комиссии. Поручил руководству района ускорить работы по оценке жилья и техобследованию, — написал Г. Нурмухамбетов.

Всего по области нынешней весной от наводнения пострадали около 3,9 тысячи домов.

В Петропавловске для тех, чье жилье восстановлению не подлежит, приобретают квартиры и строят 500 домов в микрорайоне «Солнечный-2».