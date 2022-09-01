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Усилить контроль за выделением субсидий в сфере АПК поручил Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Сентября 2022, 13:26
Усилить контроль за выделением субсидий в сфере АПК поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за выделением субсидий в сфере АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из ключевых остается проблема развития сельского хозяйства. Состояние отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Предстоит решить стратегическую задачу увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Президент подчеркнул, что время, когда можно было просто продавать зерно и скот, ушло в прошлое.

«Правительство должно подготовить новые долгосрочные подходы к субсидированию отрасли. Бюджетные средства должны давать эффективную отдачу. Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий», - заключил Глава государства.


Фото: assets.wam.ae

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