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    14:09, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Усилить контроль за соблюдением стандартов при строительстве дорог поручил Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за соблюдением стандартов при строительстве дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По моему поручению Правительством и Администрацией Президента приняты кадровые решения в отношении лиц, допустивших серьезные промахи в работе, касающейся качества дорог. Эта работа должна быть на постоянном контроле Правительства и акимов. Требуется детально разобраться с проблемами и упущениями на местном уровне и, в случае необходимости, наказать соответствующих чиновников. Без этого положительного результата добиться невозможно. Необходимо принять комплекс мер по усилению контроля за неукоснительным соблюдением стандартов в сфере строительства дорог», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

    «Также прошу Правительство внести предложения по максимальному использованию транспортного и транзитного потенциала страны. Они должны касаться не только вопросов строительства и эксплуатации дорог. Предстоит решить весь комплекс проблем, в частности, это переговорная работа с иностранными партнерами, вопросы быстрого прохождения границ, введение платы за использование дорог. Конкуренция нарастает, стоять на месте нельзя!», - добавил Глава государства.

    Отдельным вопросом, по мнению Президента, является грамотное выстраивание автомобильных потоков внутри городов.

    «В этой связи, поручаю Правительству и акимам решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже. В городах следует создать единые центры управления транспортным движением. В задачи центров будет входить координация работы уполномоченных органов в этой сфере, а также рассмотрение жалоб и предложений граждан, например, по вопросам отсутствия дорожных знаков, неработающих светофоров и так далее. Поручаю Правительству совместно с акимами регионов принять меры по созданию таких центров в регионах», - заключил К. Токаев.



    Теги:
    Дороги Президент Президент Казахстана Транспорт Строительство
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