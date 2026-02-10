Усилить конституционные гарантии защиты жилья для детей предложила Динара Закиева

По ее словам, в практике нередко встречаются случаи, когда дети в силу различных жизненных обстоятельств, в том числе утраты родителей или кормильца, оказываются под угрозой лишения единственного жилья.

— Так, в одном из случаев мать детей скончалась. Несмотря на то, что она погасила большую часть ипотечного кредита, возник риск выселения детей из их единственного жилья, при этом ранее выплаченные средства не подлежали возврату. В результате данный вопрос был решен с учетом интересов детей: банк принял решение списать оставшуюся задолженность, — рассказала Закиева.

Однако она отмечает, что подобные ситуации не являются единичными.

— В этой связи мы считаем важным в рамках конституционной реформы закрепить дополнительные гарантии, которые не позволяли бы выселять человека из жилья без учета его жизненных обстоятельств, особенно в интересах детей, — сказала Закиева.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев заявил, что проект новой Конституции РК усиливает защиту прав и свобод граждан.