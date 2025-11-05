Усиленный режим в Карагандинской области: полиция разворачивает водителей на трассе

Из-за резкого понижения температуры и осадков в виде дождя со снегом батальон патрульной полиции Карагандинской области переведен на усиленный режим несения службы. Такие меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предотвращение аварийных ситуаций на трассах областного и республиканского значения.

Для усиления контроля на дорогах увеличено количество полицейских экипажей. Сегодня на республиканские трассы выведено 26 автопатрулей и 55 сотрудников полиции. Они проводят профилактические беседы с водителями, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и следить за техническим состоянием автомобилей в зимний период.

Особое внимание уделено трассе Караганда — Астана. Здесь сотрудники патрульной полиции проверяют, переобуты ли автомобили в зимние шины. По словам командира батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области Медета Нурмуханова, около 30 водителей, чьи машины были на летней резине, сегодня не были допущены к выезду.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения мы временно ограничиваем выезд автомобилей, не оснащенных зимними шинами. Это не формальность, а реальная мера, направленная на сохранение жизни и здоровья водителей и пассажиров. Если вчера шел дождь, то сегодня температура упала до –14 градусов, и на ряде участков трасс образовалась гололедица. Просим всех участников движения отнестись к этому с пониманием, — подчеркнул Медет Нурмуханов.

Только за сегодняшний день в областном центре зафиксировано около 50 мелких дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами стали несоблюдение скоростного режима, дистанции и использование летних шин. К счастью, пострадавших нет.

Департамент полиции обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными за рулем, учитывать погодные условия и воздержаться от поездок без необходимости.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды ограничили движение на трассах в двух регионах Казахстана.