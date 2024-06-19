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    23:58, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Усиление ветра по всему Казахстану прогнозируют синоптики 19 июня

    Погода, ветер, тучи, дождь, гроза
    Фото: freepik.com

    На севере, в центре, юго-западе РК под влиянием антициклона погода будет без осадков. На остальную часть территории страны по-прежнему будут сохранять свое влияние атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны сильный дождь, на западе, юго-востоке ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет»

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской областях сохраняется, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

    В Мангистауской области, на юге Атырауской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара.

    В Актюбинской области, в области Улытау, на севере, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской, на побережье Мангыстауской областей, на севере области Жетысу, в центре Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, в центре, на юге области Улытау, на востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Пожар Дожди Сильный ветер Регионы Казахстана Казгидромет Жара
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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