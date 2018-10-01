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Усилен контроль над незаконным строительством в Туркестане

17 Октября 2018 20:22 93
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Усилен контроль над незаконным строительством в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области усилен контроль над незаконным строительством. Управлением государственного архитектурно-строительного контроля за 9 месяцев текущего года был проверен ход строительства 2 420 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В регионе на личные средства строятся 2 057 объектов, а из средств бюджета - 363. Об этом сегодня сообщил на брифинге, прошедшем в Службе региональных коммуникаций, заместитель руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мерлан Керимжанов.

По его словам, были приняты меры в отношении владельцев 363 построенных с нарушениями объектов.

«По строительным объектам, строящимся за счет бюджетных средств, будут предприняты меры в соответствии с Кодексом об административных нарушениях РК касательно 14 проектирующих учреждений и 114 подрядных организаций. Был наложен штраф в размере 15,6 млн тенге. На 6 месяцев приостановлены лицензии 19 специалистов технического надзора. Им выписали 8,2 млн тенге штрафов»,- сказал Мерлан Керимжанов.

Усилен контроль над незаконным строительством в Туркестане

Сотрудники данного управления в ходе другого мониторинга объявили о том, что ведутся проверки по письмам районных, городских акиматов, а также заявлениям физических и юридических лиц.


Усилен контроль над незаконным строительством в Туркестане

Автор: Айнұр Ақбаева
Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
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