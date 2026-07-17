Ушла из жизни оскароносная актриса, сыгравшая в «Один дома 2»

Знаменитая актриса Бренда Фрикер, первая ирландка, получившая премию «Оскар», скончалась в 81 год, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

Бренда Фрикер стала первой ирландкой, получившей «Оскар» в 1990 году за роль в фильме «Моя левая нога». Она оставила поклонникам кино и ТВ яркое наследие, включая ее образ в «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

В 1990 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за образ матери ирландского писателя и художника Кристи Брауна в биографической драме «Моя левая нога», за которую Дэниел Дэй-Льюис был удостоен награды за лучшую мужскую роль.

За карьеру, растянувшуюся на шесть десятилетий, Фрикер также снялась в таких фильмах, как «Я женился на убийце с топором» (1993), «Время убивать» (1996), «Вероника Герен» (2003), «Альберт Ноббс» (2011), а многим она запомнилась как «дама с голубями» из Центрального парка, которая подружилась с персонажем Маколея Калкина Кевином в фильме «Один дома 2: Потерянный в Нью‑Йорке» (1992).

Ее агент Фил Белфилд сообщил, что актриса умерла после продолжительной болезни.

В своем заявлении он отметил:

— Такой, как она, мы больше не увидим, и мир стал беднее без неё. Для меня было большой честью знать её, любить и работать с ней, и она всегда будет занимать особое место в моём сердце и в сердцах множества поклонников кино и телевидения по всему миру.

Посол США в Ирландии Эдвард Уолш отдал дань памяти Фрикер, назвав её «гигантом ирландского кино» и отметив её «незабываемую» игру в «Моей левой ноге». В X он написал: «От Дублина до Голливуда её работы знакомили мир с историями Ирландии и вдохновляли целые поколения по обе стороны Атлантики. Она оставила выдающееся наследие, и я выражаю самые глубокие соболезнования её семье, друзьям и всем, кто её любил».

Фрикер родилась в Дублине 17 февраля 1945 года и начала актёрскую карьеру с телеролей. Она была хорошо знакома британской телепублике по многолетней роли медсестры Меган Роуч в сериале Casualty в 1980‑е и 1990‑е годы, к которой вернулась в 2007 и 2010 годах.

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