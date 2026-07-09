Ушла из жизни певица Бонни Тайлер

Об ее уходе сообщила семья артистки в заявлении, опубликованном на ее официальном сайте.

— С глубокой скорбью семья и команда Бонни сообщают, что минувшей ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии от заболевания, от которого лечилась, — говорится в сообщении.

С мая этого года певица находилась в тяжелом состоянии. После экстренной госпитализации в португальском городе Фару ей провели операцию на кишечнике и ввели в медикаментозную кому. Позже Бонни Тайлер пришла в сознание, однако продолжала проходить лечение в отделении интенсивной терапии. Из-за ухудшения состояния здоровья концерты ее летнего тура были отменены или перенесены.

Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года в валлийском городе Нит. Всемирную известность ей принесла баллада Total Eclipse of the Heart, выпущенная в 1983 году. Песня возглавила чарты Великобритании и США, а в этом году преодолела отметку в один миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify.

Среди других известных композиций артистки — Lost in France, ставшая ее дебютным хитом в 1976 году. В 2013 году Тайлер представляла Великобританию на международном песенном конкурсе «Евровидение», а в 2023 году была удостоена ордена Британской империи (MBE) за вклад в развитие музыки.

Напомним, весной скончался герой боевиков Чак Норрис. Актер ушел из жизни в возрасте 86 лет.