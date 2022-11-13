Ушла из жизни кинорежиссер Улжан Кулдауова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 76 лет ушла из жизни сценарист и кинорежиссёр Улжан Кулдауова. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахфильм», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Улжан Кулдауова родилась 1 августа 1946 года на станции Казалинск Кызылординской области. Окончила киноактерскую студию при киностудии «Казахфильм» в 1968 году, затем факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.Кирова в 1971 году.

Трудовую деятельность начала в киностудии «Казахфильм» в 1965 году. Прошла путь от помощника режиссера до режиссера высшей категории дублированных фильмов и режиссера-постановщика художественных фильмов. Как режиссер дубляжа она дублировала на казахский язык более трехсот фильмов, среди них были такие популярные киноленты, как «Васса», «Обломов», «Крейцерова соната» и т. д. Она является основателем практики дублирования фильмов на уйгурский язык - под ее руководством на уйгурский язык озвучено более 80-ти фильмов.

В 1993 году Улжан Кулдауова дебютировала как сценарист и режиссер-постановщик игрового кино. После первого короткометражного художественного фильма «Айғаным» (1991 год), снятого по ее собственному сценарию, она сняла полнометражный художественный фильм «Намыс» (в поздней редакции «Тауқымет»), который получил огромную зрительскую симпатию и был отмечен призом международного кинофестиваля в Тегеране в 1995 году и Карловых Варах в 1996 году.

В пресс-службе «Казахфильма» отметили, что место прощания и дата похорон будут известны чуть позже.