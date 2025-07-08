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    12:30, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Ущерба посевам нет – Минсельхоз о ситуации с саранчой в Казахстане

    Обработка полей от саранчи в Казахстане близка к завершению. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, отвечая на вопросы журналистов в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pixabay

    - Работа по обработке саранчи проводится. Мы идем уже к завершению. Южные регионы страны завершили, там идет чисто зачистка, - сказал глава ведомства.

    Министр сельского хозяйства РК уточнил, что в оставшихся регионах - Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областях - работы еще продолжаются.

    - Числа до 15-20 июля работу мы полностью завершим. Ущерба посевам нет, - отметил Айдарбек Сапаров.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Минсельхоз
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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