12:30, 08 Июль 2025 | GMT +5
Ущерба посевам нет – Минсельхоз о ситуации с саранчой в Казахстане
Обработка полей от саранчи в Казахстане близка к завершению. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, отвечая на вопросы журналистов в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Работа по обработке саранчи проводится. Мы идем уже к завершению. Южные регионы страны завершили, там идет чисто зачистка, - сказал глава ведомства.
Министр сельского хозяйства РК уточнил, что в оставшихся регионах - Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областях - работы еще продолжаются.
- Числа до 15-20 июля работу мы полностью завершим. Ущерба посевам нет, - отметил Айдарбек Сапаров.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге.