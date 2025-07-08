Ущерба посевам нет – Минсельхоз о ситуации с саранчой в Казахстане

- Работа по обработке саранчи проводится. Мы идем уже к завершению. Южные регионы страны завершили, там идет чисто зачистка, - сказал глава ведомства.

Министр сельского хозяйства РК уточнил, что в оставшихся регионах - Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областях - работы еще продолжаются.

- Числа до 15-20 июля работу мы полностью завершим. Ущерба посевам нет, - отметил Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят программы льготного кредитования для аграриев на 100 млрд тенге.