Ущерб свыше 188 млн тенге: дело «Казводхоза» передано в суд

— В ходе проверки областного филиала РГП «КазВодХоз» выявлено отсутствие поставки 13 тыс. тонн бутового камня. При этом денежные средства перечислены за общий объем поставки (60 тыс. тонн). В результате незаконных действий государству причинен ущерб свыше 188 млн тенге, — говорится в сообщении.

Отмечается, что природный материал крайне необходим для укрепления стратегического объекта — Кокаральской дамбы.

По данному факту проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.2) ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

— С санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП «КазВодХоз» и генеральный подрядчик взяты под стражу. Уголовное дело расследовалось специальными прокурорами области, — добавили в прокуратуре.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что руководители филиалов «Казводхоза» наказаны за недостаточный контроль.