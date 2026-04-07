Ущерб от незаконного недропользования в Туркестанской области превысил полмиллиарда тенге

В регионе зарегистрирован 221 недропользователь, осуществляющий добычу общераспространенных полезных ископаемых. Их деятельность ведется на основании 75 контрактов и 146 лицензий.

Как сообщил руководитель областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития Нурлыбек Исаев, в 2025 году у 35 недропользователей в государственную собственность возвращено 123 тыс. гектаров земли, а с начала 2026 года у 3 пользователей возвращена 501 тыс. гектаров.

— Проведен анализ земельных участков 221 недропользователя, работающего в области, по итогам которого установлено, что у 98 из них участки оформлены, тогда как 123 земельных участка остаются неоформленными, — сообщил он.

По данным ведомства, в регионе усилен контроль за фактами незаконного пользования недрами. В этой связи акиматами районов и городов приняты постановления об изменении целевого назначения земельных участков 28 недропользователей.

Кроме того, в отношении 95 пользователей, осуществлявших деятельность без оформления документов, составлены акты и направлены в уполномоченный орган. В прошлом году проведено 226 рейдов, в ходе которых 342 грузовых автомобиля и 47 единиц специальной техники были помещены на штрафстоянку, а по 74 административным делам рассчитан ущерб на сумму 16,8 млн тенге.

— В текущем году проведено 40 рейдов, остановлено 60 единиц техники, установлен ущерб на сумму 5,1 млн тенге. В регионе выявлены 22 «красные точки», где ведутся незаконные горные работы. Из них 15 находятся в частной собственности, 7 — на пастбищных землях. Начаты работы по возврату указанных земельных участков в государственную собственность. Также по фактам незаконной деятельности установлен ущерб на сумму 558,4 млн тенге, материалы направлены в правоохранительные органы, — сообщил Нурлыбек Исаев.

Как отметил первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Арман Тленчин, с начала года в регионе зарегистрировано 51 правонарушение, связанное с незаконным недропользованием.

— По выявленным фактам материалы направлены в уполномоченный орган, по 40 делам рассчитан экономический ущерб на сумму 5,1 млн тенге и направлен в департамент экологии. По 29 делам наложены штрафы на сумму 1,9 млн тенге, — сообщил он.

По его словам, с начала года в ходе рейдовых мероприятий в регионе на штрафстоянку помещены 64 грузовых автомобиля и 6 единиц специальной техники.

— Кроме того, за нарушение требований правил дорожного движения выявлено 2190 административных правонарушений, наложены штрафы на сумму 17,6 млн тенге, — отметил он.

В целом по итогам прошлого года от недропользователей в областной бюджет поступило 9,1 млрд тенге. Для проведения инвентаризации участков с приостановленными лицензиями и неосвоенных земель, а также их возврата в государственную собственность создана специальная комиссия.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поручил ответственным лицам усилить борьбу с незаконным использованием природных ресурсов и активизировать работу по предотвращению экологических последствий.

— Необходимо активизировать работу мобильных групп по выявлению незаконного использования недр и полезных ископаемых. Реки, озера и карьеры региона должны находиться под постоянным контролем. Все должно осуществляться строго в рамках закона, — подчеркнул глава региона.

Ранее факты незаконной добычи недр выявили в Кызылординской области.