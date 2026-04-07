Факты незаконной добычи недр выявили в Кызылординской области
С начала года сотрудники управления общественной безопасности департамента полиции Кызылординской области выявили 3 факта незаконного использования недр, передает корреспондент агентства Kazinform.
Правонарушения зафиксированы как в районах, так и в областном центре.
— Особое внимание уделено фактам незаконной добычи и транспортировки песка, щебня, глины и других инертных материалов. В ходе мероприятий вблизи города Кызылорда были задержаны 2 грузовых автомобиля, пытавшихся незаконно вывезти песок и щебень.
Собранные материалы по данным правонарушениям направлены в областной департамент экологии и инспекцию транспортного контроля для принятия соответствующих мер, — говорится в сообщении.
Полиция Кызылорды призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах незаконного недропользования, в том числе добычи и вывоза инертных материалов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестанской области из 221 недропользователя лишь 98 имеют официальное оформление.