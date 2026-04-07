    09:24, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Факты незаконной добычи недр выявили в Кызылординской области

    С начала года сотрудники управления общественной безопасности департамента полиции Кызылординской области выявили 3 факта незаконного использования недр, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правонарушения зафиксированы как в районах, так и в областном центре.

    — Особое внимание уделено фактам незаконной добычи и транспортировки песка, щебня, глины и других инертных материалов. В ходе мероприятий вблизи города Кызылорда были задержаны 2 грузовых автомобиля, пытавшихся незаконно вывезти песок и щебень.
    Собранные материалы по данным правонарушениям направлены в областной департамент экологии и инспекцию транспортного контроля для принятия соответствующих мер, — говорится в сообщении.

    Полиция Кызылорды призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах незаконного недропользования, в том числе добычи и вывоза инертных материалов.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестанской области из 221 недропользователя лишь 98 имеют официальное оформление.

    Данагуль Карбаева
    Сейчас читают