Ущерб от урагана «Мелисса» составил треть ВВП Ямайки — ПРООН

— По предварительным оценкам, ущерб составляет примерно 30% ВВП Ямайки, и эта цифра, как ожидается, возрастет, — заявил К. Кодай, выступая перед журналистами по видеосвязи.

По подсчетам ПРООН, в западной части Ямайки после разрушительного урагана пятой категории, обрушившегося на страну на прошлой неделе, образовалось почти 5 млн метрических тонн мусора, отметил он.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что власти подтвердили гибель 32 человек на Ямайке, а всего ураган затронул около 1,5 млн человек.

ПРООН выделила 400 тыс. долларов США для проведения базовой оценки ущерба и ранней поддержки национальных партнеров. Всемирная продовольственная программа ООН /ВПП/ доставляет продовольствие по воздуху с Барбадоса, чтобы поддержать более 6 тыс. домохозяйств в течение недели, добавил Ф. Хак.

Ранее сообщалось, что скорость ветра урагана достигала почти 300 километров в час.